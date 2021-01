Le 1er février, Geert Degezelle prendra sa fonction de vicepresident Enterprise Sales chez Telenet Business. Il s'agit là d'un nouveau poste: Degezelle sera désormais responsable de tous les départements de vente ciblant les PME et les grandes sociétés.

La carrière de Degezelle (46 ans) s'est principalement déroulée dans le secteur télécom, notamment chez Proximus et Telindus. Chez Proximus, il fut responsable de l'ensemble des sales consultants et des architectes et ce, tant pour les télécoms que pour l'ICT, mais il y a travaillé aussi dans la stratégie, l'innovation et le M&A. De plus, il a étoffé les activités de cyber-sécurité chez Proximus et dirigea la 'networking & cloud business unit'.

Telindus

Plus tard, Degezelle devint CEO de Telindus Nederland, où il fut actif pendant quatre ans. Après son retour en Belgique, il fut CEO de Cheops Technology. Degezelle a suivi une formation d'ingénieur télécom (Hogeschool Antwerpen). Il a aussi accompli un post-graduat en télécoms (Universiteit Antwerpen) et décrocha ensuite un MBA à la Flanders Business School.

La carrière de Degezelle (46 ans) s'est principalement déroulée dans le secteur télécom, notamment chez Proximus et Telindus. Chez Proximus, il fut responsable de l'ensemble des sales consultants et des architectes et ce, tant pour les télécoms que pour l'ICT, mais il y a travaillé aussi dans la stratégie, l'innovation et le M&A. De plus, il a étoffé les activités de cyber-sécurité chez Proximus et dirigea la 'networking & cloud business unit'.Plus tard, Degezelle devint CEO de Telindus Nederland, où il fut actif pendant quatre ans. Après son retour en Belgique, il fut CEO de Cheops Technology. Degezelle a suivi une formation d'ingénieur télécom (Hogeschool Antwerpen). Il a aussi accompli un post-graduat en télécoms (Universiteit Antwerpen) et décrocha ensuite un MBA à la Flanders Business School.