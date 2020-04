L'appli d'appels vidéo bien connue Zoom a solidement évolué en nombre d'utilisateurs ces derniers mois et ce, malgré les soucis de sécurité engendrés par le service.

Le service de visioconférence, si populaire en ces temps de télétravail massif, fait à présent état de 300 millions d'utilisateurs quotidiens. C'est là la moitié en plus que précédemment ce mois-ci, lorsque 200 millions de personnes participaient journellement à une réunion Zoom. En guise de comparaison, Zoom possédait 10 millions d'utilisateurs actifs en décembre dernier. On ne sait cependant pas clairement si Zoom compte pour trois quelqu'un qui participe à trois visioconférences par jour, mais cela n'en reste pas moins une croissance gigantesque.

Cette explosion de popularité va cependant de pair avec des critiques sur la sécurité et la confidentialité de la plate-forme. Hier déjà, cette dernière signalait qu'elle allait introduire quelques nouvelles fonctions, dont l'activation par défaut d'une salle d'attente et d'un mot de passe, afin de maintenir à distance les personnes indésirables.

