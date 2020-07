Proximus a nommé Anne-Sophie Lotgering pour succéder à Bart Van Den Meersche. La nouvelle dirigeante, qui travaillait pour le concurrent Orange, sera accompagnée d'un nouveau COO.

Anne-Sophie Lotgering prendra ses fonctions de Chief Enterprise Market Officer le 13 juillet. À ce poste, elle sera responsable de l'Enterprise Business Unit, qui englobe le rôle de Proximus en tant que partenaire commercial et fournisseur du marché des entreprises. Elle succédera à Bart Van Den Meersche, qui met fin aujourd'hui à sa carrière chez Proximus.

Anne-Sophie Lotgering occupe actuellement le poste de Chief Marketing & Digital Officer chez Orange Business Services, la division B2B du groupe Orange. Jusqu'à présent, elle y était également membre du Conseil d'administration.

Depuis 2002, elle a exercé différentes fonctions chez Orange et s'est orientée vers la division B2B depuis 2007. En 2017 et 2018, elle a endossé le rôle de General Manager pour l'Europe centrale et de l'Est chez Microsoft pendant un an et demi. Née au Royaume-Uni, Anne-Sophie Lotgering possède la nationalité française et habite à Bruxelles.

Un nouveau COO

Outre cette nomination, Proximus annonce l'arrivée d'un nouveau Chief Operating Officer (COO) pour l'Enterprise Business Unit. Christophe Van de Weyer se chargera de la transformation au sein de la Business Unit. Il travaillera sous la direction d'Anne-Sophie Lotgering. Christophe Van de Weyer travaillait depuis 2001 chez Bain & Company, où il exerçait la fonction de responsable de la Telecom & Tech Practice pour le Benelux.

"Je suis très heureux d'accueillir Anne-Sophie et Christophe dans l'équipe de direction de Proximus pour forger l'avenir de notre Enterprise Business Unit", a déclaré Guillaume Boutin, CEO, dans un communiqué. Il remercie également Bart Van Den Meersche et Sandrine Dufour (qui a quitté son poste de CFO le 1er juin) pour leur travail au sein de Proximus.

