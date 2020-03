La directrice financière (CFO) de Proximus quittera l'opérateur télécom le 1er juin prochain pour occuper la même fonction chez UCB, ont annoncé lundi les deux sociétés membres de l'indice Bel 20 dans des communiqués séparés.

Sandrine Dufour a rejoint Proximus en tant que CFO en avril 2015, après avoir occupé des postes de direction financière dans le secteur télécom et bancaire en France et aux États-Unis.

Entre septembre et fin novembre 2019, après le départ de Dominique Leroy, Sandrine Dufour a été CEO ad interim de Proximus. "Pendant cette période, elle a préparé le plan stratégique et le budget 2020, et a conclu l'accord sur le partage du réseau d'accès mobile avec Orange Belgium", souligne l'opérateur télécom.

Dans un communiqué distinct, UCB a annoncé la nomination de la Française au poste de CFO et de vice-présidente exécutive à partir du 1er juillet 2020. Sandrine Dufour y remplacera Detlef Thielgen, CFO d'UCB depuis 2007. Ce dernier quittera le groupe biophamaceutique au cours du premier semestre 2020, ce qui contraindra alors le CEO Jean-Christophe Tellier à occuper la fonction temporairement jusqu'au 1er juillet.

