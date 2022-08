L'entreprise belge TrustBuilder engage Carlo Schupp au poste de Chief Technology Officer. Dans cette fonction, Schupp co-déterminera la stratégie des produits de la firme.

Schupp peut s'enorgueillir d'une vaste expérience. Ces dernières années, il fut entre autres actif chez WISeKey en tant que COO, et chez Nura. Il fut pendant plus de dix ans CEO de Scaled Access et travailla précédemment encore chez Deloitte et Cybertrust. Au début des années 2000, il dirigea le département software d'Ubizen. Il fut des années durant aussi actif chez SWIFT.

TrustBuilder est spécialisée dans les logiciels de Customer Identity & Access Management (CIAM). Fin 2020, l'entreprise leva encore 1,1 million d'euros. Au début de cette année, elle fut rachetée par la française inWebo Technologies.

'Nous collaborions depuis quelque temps déjà avec Carlo sur des projets spécifiques. Je suis ravi que nous puissions à présent faire appel à temps plein à son expertise', déclare Frank Hamerlinck, le CEO de TrustBuilder. 'Carlo dispose d'un excellente vision des choses et jouera un rôle-clé dans l'accélération de notre croissance.'

Schupp peut s'enorgueillir d'une vaste expérience. Ces dernières années, il fut entre autres actif chez WISeKey en tant que COO, et chez Nura. Il fut pendant plus de dix ans CEO de Scaled Access et travailla précédemment encore chez Deloitte et Cybertrust. Au début des années 2000, il dirigea le département software d'Ubizen. Il fut des années durant aussi actif chez SWIFT.TrustBuilder est spécialisée dans les logiciels de Customer Identity & Access Management (CIAM). Fin 2020, l'entreprise leva encore 1,1 million d'euros. Au début de cette année, elle fut rachetée par la française inWebo Technologies.'Nous collaborions depuis quelque temps déjà avec Carlo sur des projets spécifiques. Je suis ravi que nous puissions à présent faire appel à temps plein à son expertise', déclare Frank Hamerlinck, le CEO de TrustBuilder. 'Carlo dispose d'un excellente vision des choses et jouera un rôle-clé dans l'accélération de notre croissance.'