La scale-up belge TrustBuilder récolte 1,1 million d'euros de financement auprès de PMV. Cet argent sera investi en R&D, mais servira aussi à continuer de croître à l'échelle internationale.

Grâce à cette nouvelle injection financière, TrustBuilder poursuivra le développement de sa ligne de produits et de sa nouvelle plate-forme TrustBuilder.io, ainsi que l'extension de ses activités de vente et de marketing, afin d'accélérer sa croissance mondiale.

TrustBuilder Corporation est un fournisseur de logiciels d'Identity and Access Management (IAM). Autrement dit, la firme propose des solutions permettant aux entreprises de rendre l'authentification des utilisateurs aussi simple et sûre que possible. Elle a créé dans ce but son propre logiciel de gestion d'identités, qui a du reste été à la base de son appellation. Le software de TrustBuilder dispose de fonctions de gestion d'accès sophistiquées, telles un 'policy-based orchestration engine' souple, l''Attribute-Based Access Control' (ABAC), une sécurité ajustable, ainsi qu'une authentification biométrique, sans mot de passe.

TrustBuilder est surtout fortement représentée dans le secteur des banques et des assurances (ING, KBC, Argenta, DKV, Allianz). De plus, elle fournit également des services à des institutions publiques (Flanders State of the Art, Ctie, Bpost, NMBS), à des acteurs industriels (Daikin, Bosch) et à d'autres encore tels SD Worx, Healthix et Eurocontrol.

La scale-up dirigée par le CEO Frank Hamerlinck tente principalement de se distinguer de ses concurrentes par sa maniabilité numérique et sa connectivité avec les écosystèmes digitaux locaux. C'est là où elle doit faire la différence par rapport à ses grands rivaux internationaux comme Okta, Forgerock ou IBM

