Trump va-t-il changer d'avis à propos d'Huawei?

"Je veux un déploiement de la technologie 5G, voire de la 6G dans les plus brefs délais aux Etats-Unis. Elle est nettement plus puissante, rapide et intelligente que la norme actuelle." Telle est en substance le contenu bizarre du tweet que Donald Trump a envoyé jeudi dernier et qui a fait froncer les sourcils. En effet, la technologie 6G n'existe pas encore et n'est même pas un terme à la mode.

...