TomTom a mis à disposition son application GO Navigation pour les voitures embarquant la plate-forme Android Auto. Cela signifie que les automobilistes possédant un smartphone Android peuvent désormais projeter et utiliser l'appli via le système de loisirs intégré.

TomTom GO Navigation devient ainsi une alternative possible à Google Maps et Waze notamment, qui étaient précédemment déjà accessibles via Android Auto. Début avril, le spécialiste néerlandais de la navigation avait aussi mis à disposition l'appli gratuite TomTom AmiGO pour le logiciel auto de Google. GO Navigation par contre est une application payante, sans publicité et offrant plusieurs fonctions supplémentaires.

Lisez aussi: Android Auto à présent enfin accessible en Belgique

L'appli de navigation comprend notamment l'assistance de bande de circulation en vue d'aider les conducteurs, dans les carrefours, en leur signalant quelle bande ou sortie ils doivent prendre. En outre, l'utilisateur peut télécharger des cartes 3D pré-détaillées et utiliser l'appli à l'étranger sans augmentation des frais d'itinérance (roaming).

Profils EV

Les info-trafic réputées de TomTom et les avertissements signalant la présence d'un flash sont également disponibles via une connexion internet. Pour les conducteurs d'une voiture électrique, il y a désormais aussi les profils EV leur permettant de trouver plus facilement des bornes de recharge disponibles. Le fabricant insiste en outre sur le fait qu''en aucune façon, les données personnelles des utilisateurs ne seront monnayées'.

TomTom GO Navigation peut être téléchargée via Google Play, l'App Store d'Apple et Huawei AppGallery. Il en existe une version d'essai gratuite pendant 30 jours, après quoi les utilisateurs peuvent s'abonner pour 12,99 euros par an, 8,99 euros par semestre ou 1,99 euro par mois.

TomTom GO Navigation devient ainsi une alternative possible à Google Maps et Waze notamment, qui étaient précédemment déjà accessibles via Android Auto. Début avril, le spécialiste néerlandais de la navigation avait aussi mis à disposition l'appli gratuite TomTom AmiGO pour le logiciel auto de Google. GO Navigation par contre est une application payante, sans publicité et offrant plusieurs fonctions supplémentaires.L'appli de navigation comprend notamment l'assistance de bande de circulation en vue d'aider les conducteurs, dans les carrefours, en leur signalant quelle bande ou sortie ils doivent prendre. En outre, l'utilisateur peut télécharger des cartes 3D pré-détaillées et utiliser l'appli à l'étranger sans augmentation des frais d'itinérance (roaming).Les info-trafic réputées de TomTom et les avertissements signalant la présence d'un flash sont également disponibles via une connexion internet. Pour les conducteurs d'une voiture électrique, il y a désormais aussi les profils EV leur permettant de trouver plus facilement des bornes de recharge disponibles. Le fabricant insiste en outre sur le fait qu''en aucune façon, les données personnelles des utilisateurs ne seront monnayées'.TomTom GO Navigation peut être téléchargée via Google Play, l'App Store d'Apple et Huawei AppGallery. Il en existe une version d'essai gratuite pendant 30 jours, après quoi les utilisateurs peuvent s'abonner pour 12,99 euros par an, 8,99 euros par semestre ou 1,99 euro par mois.