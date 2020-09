Une aubaine pour Huawei qui, en raison d'un boycott commercial, ne peut plus installer de services Google sur ses smartphones: ses utilisateurs peuvent dorénavant télécharger TomTom Go Navigation via l'Huawei AppGallery. Il s'agit là d'une excellente alternative, quoique payante, à Google Maps.

Depuis qu'on sait que le géant technologique chinois n'est plus autorisé à installer les services et applis de Google sur ses nouveaux téléphones en raison du boycott commercial imposé par les Etats-Unis, le magasin d'applis d'Huawei se complète lentement, mais sûrement. Une solution de navigation renommée représente pour beaucoup de consommateurs un must absolu sur leur smartphone, et avec TomTom Go Navigation, l'entreprise Huawei gênée aux entournures a désormais un répondant.

Services en ligne

L'appli de navigation, également disponible pour d'autres appareils Android et iOS, offre des fonctions pratiques telles Route Bar et Moving Lane Guidance: lorsqu'une voiture s'approche d'une sortie ou d'un carrefour, l'appli indique la bande de roulage à prendre par le conducteur, afin de ne pas devoir effectuer subitement une manoeuvre potentiellement dangereuse.

L'appli permet aussi d'utiliser divers services en ligne de TomTom, dont l'info-trafic en temps réel et les mises en garde contre les radars.

Contrairement à Google Maps, TomTom Go Navigation n'est cependant pas gratuite. Un abonnement revient à 12,99 euro par an, à 8,99 euros par semestre ou à 1,99 euro par mois. Une période d'essai gratuite de trente jours est toutefois prévue.

