L'appli audio live sera directement disponible dans notre pays. Il s'agit là de la première tentative de Spotify de créer un réseau social.

Spotify a lancé Greenroom, une appli de conversations en direct semblable à l'appli branchée Clubhouse. Greenroom est immédiatement disponible dans 135 pays, dont la Belgique. Vous pouvez donc la tester sur iOS ou Android.

L'objectif de cette appli est de permettre aux utilisateurs d'écouter des conversations en direct. Elle avait été annoncée sous l'appellation Locker Room, une sorte d'appli de bavardage sportif que Spotify avait rachetée en mars. La version rénovée est à présent étendue à d'autres sujets tels la musique, la culture et les loisirs, des domaines pour le moins assez évidents pour Spotify, mais elle doit surtout cibler l'interactivité. C'est ainsi que vous pourrez créer des 'rooms' en direct ou y prendre part. Vous pourrez aussi enregistrer des sessions dans ce genre de room.

Spotify insiste sur le fait que l'appli n'est pas encore tout à fait au point. Greenroom va évoluer sur base du feedback, selon l'entreprise dans un communiqué de presse. L'entreprise ne fait pas non plus sienne l'approche de Clubhouse consistant à travailler avec de grands noms tels Elon Musk. Avec Greenroom, les utilisateurs sont incités à se connecter avec leur compte Spotify et surtout à se faire eux-mêmes une idée de ce qu'ils attendent de l'appli.

