Le service de diffusion Spotify va ainsi concurrencer des applis telles Clubhouse et Discord.

L'entreprise suédoise a annoncé le rachat de Betty Labs, le producteur de l'appli de chat audio Locker Room. Cette appli permet aux fans de sport de dialoguer en direct à propos d'événements sportifs.

Les applis de clavardage audio ont gagné rapidement en popularité ces derniers temps. La jeune pousse Clubhouse, qui ne travaille que sur invitation et que pour les appareils Apple, ainsi crû rapidement. Discord, qui cible surtout les joueurs, serait sur le point d'être rachetée par Microsoft pour 10 milliards de dollars environ. Quant à Twitter, elle a déjà sorti un concurrent, alors que Facebook en préparerait un également.

Pour sa part, Spotify a l'intention d'offrir quelques extras en rendant les clavardages disponibles ultérieurement sous forme d'une sorte de podcast. Locker Room continuera de fonctionner comme une appli séparée, mais se verra attribuer une nouvelle appellation et devrait atteindre un public plus large que les seuls fans de sport.

L'entreprise suédoise a annoncé le rachat de Betty Labs, le producteur de l'appli de chat audio Locker Room. Cette appli permet aux fans de sport de dialoguer en direct à propos d'événements sportifs.Les applis de clavardage audio ont gagné rapidement en popularité ces derniers temps. La jeune pousse Clubhouse, qui ne travaille que sur invitation et que pour les appareils Apple, ainsi crû rapidement. Discord, qui cible surtout les joueurs, serait sur le point d'être rachetée par Microsoft pour 10 milliards de dollars environ. Quant à Twitter, elle a déjà sorti un concurrent, alors que Facebook en préparerait un également.Pour sa part, Spotify a l'intention d'offrir quelques extras en rendant les clavardages disponibles ultérieurement sous forme d'une sorte de podcast. Locker Room continuera de fonctionner comme une appli séparée, mais se verra attribuer une nouvelle appellation et devrait atteindre un public plus large que les seuls fans de sport.