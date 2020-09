Un peu moins d'une semaine après Microsoft, voici à présent que Sony annonce elle aussi les prix et la date de lancement de ses nouvelles consoles de jeu. Chez nous, la PlayStation 5 sortira le 19 novembre, alors qu'aux Etats-Unis, au Japon et dans quelques autres pays, les joueurs pourront en disposer une semaine plus tôt.

Sony introduira deux variantes de la PlayStation 5. Le top-modèle sera proposé au prix conseillé de 499,99 euros, alors que le modèle de base sera vendu au prix de 399,99 euros. La seule différence entre les deux, c'est que la version plus coûteuse sera équipée d'un lecteur Blu-ray Ultra HD 4K acceptant les films et, évidemment, les jeux sur disques. Sur la Digital Edition plus économique et quelque peu plus svelte, l'utilisateur téléchargera ou diffusera tout contenu via internet.

Vendue à un peu moins de 500 euros, la PlayStation 5 (la plus coûteuse) reviendra exactement au même prix que la Xbox Series X, le top-modèle de Microsoft. Cette console sera lancée le 10 novembre sur le marché, conjointement avec sa petite soeur, la Xbox Series X (300 euros).

Choisir une nouvelle console de jeu pourrait par conséquent s'avérer difficile cet automne, même si les joueurs prennent généralement et en grande partie leur décision sur la base des jeux disponibles. A ce propos, Sony a dévoilé cette semaine déjà plusieurs nouveaux titres à paraître bientôt pour la PS5. Parmi les plus importants, citons Final Fantasy XVI, Fortnite, Hogwarts Legacy, Devil May Cry 5 SE et un nouveau God of War. Seront immédiatement disponibles lors du lancement: Astro's Playroom (préinstallé), Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Sackboy - A Big Adventure, Demon's Souls et Destruction AllStars.

Entre-temps, Sony a aussi révélé les prix des accessoires pour la PlayStation 5. Un DualSense Wireless Controller supplémentaire reviendra à 69,99 euros, un casque Pulse 3D sans fil coûtera 99,99 euros, une caméra HD 59,99 euros, la Media Remote 29,99 euros et la station de recharge DualSense 29,99 euros également.

