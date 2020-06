Lors d'un événement organisé en ligne, Sony a présenté pour la première fois des images de la PlayStation 5, qui sortira en deux versions ultérieurement cette année. La firme japonaise a aussi exhibé plusieurs accessoires pour sa console de jeu de la prochaine génération, ainsi que pas mal d'avant-goûts des premiers jeux PS5.

Tout comme le contrôleur DualSense pour la PlayStation 5 précédemment présenté par Sony, la nouvelle console est principalement habillée de blanc. Son design est nettement plus profilé et futuriste que celui de la PS4, ce qui est encore souligné par l'effet lumineux bleuté qui s'échappe de la base noire intégrée au boîtier blanc (et qui peut être désactivé si vous n'aimez pas trop le tralala). Tout comme les générations précédentes, la PS5 peut s'utiliser tant à l'horizontale qu'à la verticale.

Avec ou sans lecteur de disque

La PlayStation 5 se déclinera en deux modèles: l'un avec lecteur Blu-ray 4K incorporé pour les films et, évidemment, pour les jeux sur disque, et une Digital Edition, avec laquelle l'utilisateur téléchargera tout le contenu ou le diffusera via internet. Les prix des nouvelles consoles n'ont pas encore été communiqués, mais la Digital Edition, qui dégage un look quelque peu plus svelte que l'autre modèle, devrait à coup sûr coûter plus cher.

Durant l'événement, quelques détails techniques de la PS5 ont été révélés. C'est ainsi que la console dispose d'un disque SSD de 825 giga-octets pour des durées de chargement extra-rapides, et de 16 Go de mémoire de travail. Grâce au support des images tant 4K que 8K, elle est sur papier tout à fait parée pour le futur. La résolution 8K offre encore quatre fois plus de netteté et de détails que la qualité Ultra-HD 4K, qui est aujourd'hui en quelque sorte la norme. Actuellement, les téléviseurs 8K ne courent pas encore les rues et sont très coûteux, mais la situation va sans aucun doute évoluer au fil des ans. Enfin, on découvre en façade de la console des ports USB-A et USB-C.

Les deux modèles de la PS5 et les nouveaux accessoires pour la console. © Sony PlayStation

En même temps que la console de jeu, Sony introduit aussi plusieurs nouveaux accessoires. Notamment une station de recharge de deux contrôleurs DualSense simultanément, un Media Remote (pour commander le lecteur Blu-ray 4K, Netflix et autres), un casque sans fil appelé Pulse 3D et une nouvelle caméra HD à installer au-dessus de l'écran TV. Aucune information n'a filtré à propos de la compatibilité avec les lunettes VR PlayStation existantes pour la PS4. Il en va de même pour les contrôleurs Move utilisés par beaucoup de jeux VR.

Plein de nouveaux jeux

Une bonne nouvelle pour les joueurs disposant d'une PlayStation 4, c'est qu'ils pourront bientôt migrer vers la nouvelle console tout en conservant une grande partie de leurs jeux. Il n'y a pas encore de chiffre précis, mais Sony s'était déjà targuée du fait que 'l'immense majorité des quelque quatre mille titres PS4' sera compatible avec la PS5.

Hier soir, il fallait cependant surtout accorder son attention aux tout nouveaux titres en développement tout spécialement pour la PlayStation 5. Ils sortiront fin de cette année, en 2021, voire l'année suivante. Nous retiendrons surtout les images particulièrement agréables et extrêmement réalistes du simulateur de course Gran Turismo 7, l'horreur angoissante de Resident Evil Village, Deathloop de Bethesda et le successeur d'Horizon Zero Dawn qui a été baptisé Forbidden West.

Une saisie d'écran de Gran Turismo 7 pour PS5. © Sony PlayStation

Par ailleurs, le rival de Sony, Microsoft, prépare également une nouvelle console de jeu, la Xbox Series X. Cet appareil sera lui aussi lancé sur le marché peu avant les fêtes de fin d'année, en novembre ou en décembre.

Découvrez ci-après le Future of Gaming Show complet, où Sony présente les nouveaux titres pour la PS5 avec - tout à la fin - la console.

Tout comme le contrôleur DualSense pour la PlayStation 5 précédemment présenté par Sony, la nouvelle console est principalement habillée de blanc. Son design est nettement plus profilé et futuriste que celui de la PS4, ce qui est encore souligné par l'effet lumineux bleuté qui s'échappe de la base noire intégrée au boîtier blanc (et qui peut être désactivé si vous n'aimez pas trop le tralala). Tout comme les générations précédentes, la PS5 peut s'utiliser tant à l'horizontale qu'à la verticale.La PlayStation 5 se déclinera en deux modèles: l'un avec lecteur Blu-ray 4K incorporé pour les films et, évidemment, pour les jeux sur disque, et une Digital Edition, avec laquelle l'utilisateur téléchargera tout le contenu ou le diffusera via internet. Les prix des nouvelles consoles n'ont pas encore été communiqués, mais la Digital Edition, qui dégage un look quelque peu plus svelte que l'autre modèle, devrait à coup sûr coûter plus cher.Durant l'événement, quelques détails techniques de la PS5 ont été révélés. C'est ainsi que la console dispose d'un disque SSD de 825 giga-octets pour des durées de chargement extra-rapides, et de 16 Go de mémoire de travail. Grâce au support des images tant 4K que 8K, elle est sur papier tout à fait parée pour le futur. La résolution 8K offre encore quatre fois plus de netteté et de détails que la qualité Ultra-HD 4K, qui est aujourd'hui en quelque sorte la norme. Actuellement, les téléviseurs 8K ne courent pas encore les rues et sont très coûteux, mais la situation va sans aucun doute évoluer au fil des ans. Enfin, on découvre en façade de la console des ports USB-A et USB-C.En même temps que la console de jeu, Sony introduit aussi plusieurs nouveaux accessoires. Notamment une station de recharge de deux contrôleurs DualSense simultanément, un Media Remote (pour commander le lecteur Blu-ray 4K, Netflix et autres), un casque sans fil appelé Pulse 3D et une nouvelle caméra HD à installer au-dessus de l'écran TV. Aucune information n'a filtré à propos de la compatibilité avec les lunettes VR PlayStation existantes pour la PS4. Il en va de même pour les contrôleurs Move utilisés par beaucoup de jeux VR.Une bonne nouvelle pour les joueurs disposant d'une PlayStation 4, c'est qu'ils pourront bientôt migrer vers la nouvelle console tout en conservant une grande partie de leurs jeux. Il n'y a pas encore de chiffre précis, mais Sony s'était déjà targuée du fait que 'l'immense majorité des quelque quatre mille titres PS4' sera compatible avec la PS5.Hier soir, il fallait cependant surtout accorder son attention aux tout nouveaux titres en développement tout spécialement pour la PlayStation 5. Ils sortiront fin de cette année, en 2021, voire l'année suivante. Nous retiendrons surtout les images particulièrement agréables et extrêmement réalistes du simulateur de course Gran Turismo 7, l'horreur angoissante de Resident Evil Village, Deathloop de Bethesda et le successeur d'Horizon Zero Dawn qui a été baptisé Forbidden West.Par ailleurs, le rival de Sony, Microsoft, prépare également une nouvelle console de jeu, la Xbox Series X. Cet appareil sera lui aussi lancé sur le marché peu avant les fêtes de fin d'année, en novembre ou en décembre.Découvrez ci-après le Future of Gaming Show complet, où Sony présente les nouveaux titres pour la PS5 avec - tout à la fin - la console.