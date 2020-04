Sony en a terminé avec le concept de son nouveau contrôleur. Le DualSense capitalise sur le design du DualShock, en y ajoutant quelques innovations.

Avec l'appellation DualSense, Sony semble vouloir faire ses adieux à DualShock. Le nouveau contrôleur est principalement blanc avec des accents noirs en haut et en bas. C'est la première fois que Sony opte pour un contrôleur de base bicolore.

DualSense © Sony

Visuellement, la différence principale avec l'ancien, c'est que le nouveau contrôleur est un peu plus épais, comparable au contrôleur pour la Xbox. La barre lumineuse se trouve désormais autour du pavé tactile.

Le DualSense dispose de 'triggers' adaptifs dans les boutons L2 et R3 en haut. Voilà qui devrait se traduire par un meilleur feedback pendant le jeu. Le bouton share est ici remplacé par un bouton create, même s'il semble faire en grande partie la même chose. Pour le reste, on reconnaît bien le concept PlayStation devenu entre-temps classique: un D-pad à gauche, les quatre icônes PlayStation à droite, deux joysticks en bas et les 'shoulder buttons' gauche et droit avec en-dessous chaque fois un trigger.

DualSense © Sony

La PlayStation 5 est prévue pour la période des fêtes de fin d'année de 2020. On ne connaît pas encore beaucoup de détails sur la console, mais Sony annonce que des informations suivront dans les prochains mois. Il n'est pour l'instant pas question d'un retard ou de problèmes de production à cause du coronavirus.

