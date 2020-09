Microsoft a révélé les prix et la date de lancement de ses nouvelles consoles de jeu Xbox. Le top-modèle Xbox Series X reviendra à 500 euros, et la Xbox Series S compacte sera vendue au prix de 300 euros. Les deux consoles seront lancées sur le marché le 10 novembre.

La Xbox Series X noire passe pour être la véritable console de jeu de la prochaine génération de Microsoft. L'appareil offre de meilleurs graphismes (avec même une version 8K) et dispose de mémoires de stockage et de travail étoffées, à savoir SSD d'1 To et RAM de 16 Go. Quant à la Xbox Series S blanche et plus petite, elle fera tourner les mêmes jeux, mais c'est surtout sur le plan du graphisme qu'elle doit lâcher du lest avec une résolution de 1.440 pixels. Le SSD dispose d'une capacité de 512 Go et incorpore 10 Go de RAM.

Absence d'un lecteur de disque

Autre différence importante entre les Series X et S: cette dernière ne possède pas de lecteur de disque. Autrement dit, les jeux ne peuvent qu'être téléchargés du Microsoft Store. Il est également bon à savoir que la capacité de stockage interne des deux consoles pourra ultérieurement être étendue au moyen d'un drive externe.

Les nouvelles consoles Xbox pourront être précommandées à partir du 22 septembre.

