Malgré un marché des smartphones en recul, Samsung reste très ambitieuse pour ses appareils pliables. Cette année, l'entreprise mise en effet sur la vente de dix millions d'appareils. Cette quantité devrait encore augmenter d'ici 2025.

Samsung présente cette semaine ses tout nouveaux appareils pliables, les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4, deux modèles à écran pliable figurant dans le segment premium.

Aux journalistes coréens, TM Roh, le directeur de l'activité MX de Samsung, à savoir la division mobile, a déclaré que les appareils pliables s'améliorent d'année en année, mais aussi que l'entreprise dispose à coup sûr de suffisamment de composants pour les produire, selon ZDNet. C'est ainsi que le pic de la pénurie de composants serait passé et qu'une normalisation serait attendue d'ici l'année prochaine.

Et Samsung d'ajouter vouloir vendre cette année dix millions de smartphones pliables. Pour 2025, ces derniers devraient du reste représenter la moitié de l'ensemble des smartphones premium chez Samsung.

C'est ambitieux quand on sait que les ventes de téléphones sont en recul cette année. Gartner table en effet sur une diminution de 7,1 pour cent. Mais selon Samsung, la demande d'appareils premium demeure élevée sur les marchés matures. En même temps, le nombre de dix millions est relatif dans la mesure où Samsung a l'année dernière écoulé 235,7 millions de smartphones, selon l'analyste de marché IDC.

