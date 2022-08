Le groupe électronique sud-coréen Samsung a présenté de nouvelles versions de ses smartphones pliables, le Galaxy Z Fold4 et le Galaxy Z Flip4. Ces modèles ont désormais totalement remplacé le Note, qui sortait traditionnellement au mois d'août. Leur prix d'entrée dépasse les 1.000 euros.

Le Fold, dont l'écran ressemble à celui d'une tablette lorsqu'il est déplié, et le Flip, qui se plie comme les téléphones portables d'antan, présentent tous deux une meilleure durabilité de l'écran.

Les utilisateurs du Fold3 s'étaient plaints que la couche protectrice de l'écran se détachait. Samsung affirme que cela devrait s'améliorer avec la 4e génération de ce modèle. L'appareil dispose également de meilleures caméras. En Belgique, il faudra débourser entre 1.799 et 2.159 euros.

Le Flip3 souffrait, lui, d'une ligne de pliage visible sur l'écran. Elle l'est toujours sur son successeur mais l'écran est, par contre, plus résistant à la saleté et à la poussière, affirme Samsung. L'appareil photo a également été amélioré et le smartphone dispose d'une batterie plus importante. Son prix varie de 1.099 à 1.279 euros.

Galaxy Z Flip4. © Samsung

Le Fold, dont l'écran ressemble à celui d'une tablette lorsqu'il est déplié, et le Flip, qui se plie comme les téléphones portables d'antan, présentent tous deux une meilleure durabilité de l'écran.Les utilisateurs du Fold3 s'étaient plaints que la couche protectrice de l'écran se détachait. Samsung affirme que cela devrait s'améliorer avec la 4e génération de ce modèle. L'appareil dispose également de meilleures caméras. En Belgique, il faudra débourser entre 1.799 et 2.159 euros.Le Flip3 souffrait, lui, d'une ligne de pliage visible sur l'écran. Elle l'est toujours sur son successeur mais l'écran est, par contre, plus résistant à la saleté et à la poussière, affirme Samsung. L'appareil photo a également été amélioré et le smartphone dispose d'une batterie plus importante. Son prix varie de 1.099 à 1.279 euros.