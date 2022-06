Le marché des ordinateurs personnels, tablettes et smartphones va afficher une nouvelle baisse significative cette année. La reprise après-covid est déjà loin derrière nous en raison de problèmes d'approvisionnement, de la guerre en Ukraine et des confinements en Chine.

Gartner s'attend à ce que le marché des PC enregistre une baisse de 9,5 %. Rien de surprenant par rapport à ses prévisions du mois d'avril, puisque l'analyste du marché constatait une baisse de 7,7 %. Cela s'expliquait par le contraste avec une forte reprise pendant la pandémie en 2021. À tout ceci s'ajoute désormais une série de facteurs : des problèmes de chaîne d'approvisionnement, la guerre en Ukraine et les confinements en Chine, qui engendrent de nombreuses incertitudes du côté de la production et une baisse de la demande.

Au niveau mondial, c'est le marché des consommateurs qui paie le prix le plus fort avec une baisse de 13,1 %. Le marché des professionnels enregistre quant à lui une baisse de 7,2 %. Pour la région EMEA, plus spécifiquement, la diminution globale est encore plus importante : dans notre région, on vend 14 % de PC en moins.

Moins d'appareils 5G en Chine

En ce qui concerne le marché des tablettes, Gartner table sur une baisse de 9 % cette année. Les ventes de smartphones reculent de 7,1 %. À ce niveau, Gartner pointe en particulier la Chine du doigt, où la baisse va jusqu'à 18,3 %. Là aussi, Gartner évoque les confinements, qui ont encouragé de nombreux consommateurs à reporter leurs achats de produits non essentiels, comme les smartphones.

Le contraste est important : l'an dernier, le nombre de smartphones 5G en Chine a augmenté de 65 %. Cette année, les ventes baissent de 2 %. Gartner s'attend toutefois à ce que la situation s'améliore en 2023, lorsque les utilisateurs devront remplacer leurs appareils 4G.

