Le géant technologique Samsung souhaiterait présenter l'année prochaine un smartphone à écran enroulable. Voilà ce qu'annonce le site web Tweakers sur base d'informations parues dans le journal coréen Korea Herald. Samsung elle-même n'a pas confirmé la rumeur.

Actuellement, Samsung possède déjà deux smartphones à écran pliable, les Galaxy Z Flip et Galaxy Fold. Sur ces appareils, le 'pli' de l'écran est flexible, mais le reste de l'affichage ne peut être courbé. Dans le cas d'un écran enroulable, l'affichage peut être allongé ou étendu en le 'tirant' hors de l'appareil, ce qui permet d'ajuster automatiquement le rapport d'image.

D'autres fabricants travaillent aussi sur ce type d'appareil, comme le coréen LG et le chinois TCL (découvrez-en l'appareil en illustration et dans la vidéo ci-dessous). LG souhaiterait présenter sa version du 'smartphone enroulabe' fin juin 2021 lors du salon télécom Mobile World Congress. Le mois dernier, TCL avait déjà donné un avant-goût de son appareil en en dévoilant un prototype lors du salon technologique IFA de Berlin.

