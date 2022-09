Après avoir connu un pic en janvier de cette année, la vogue des NFT (jetons non-fongibles) semble provisoirement s'éteindre. Les volumes d'échanges de reçus jpg ont en effet fortement chuté ces derniers mois.

Voilà ce qui ressort des données publiées par Dune Analytics et visionnées en exclusivité par l'agence de presse Bloomberg. Selon Dune Analytics, le volume des ventes de NFT a régressé de 17 milliards de dollars en janvier à 466 millions en septembre 2022. Il est question d'un recul de 97% en neuf mois. Dune Analytics se base pour son analyse sur des données de plates-formes de transactions de NFT telles OpenSea, NFTX, LarvaLabs, LooksRare, SuperRare, Rarible et Foundation.

Cela signifie par ailleurs aussi que le volume de transactions est revenu à un niveau inférieur à ce qu'il était en juillet de l'année dernière, avant que les NFT ne deviennent une véritable vogue. Fin 2021, on enregistra une hausse des ventes de NFT et une solide augmentation de leurs prix, le tout ayant été rendu possible par une campagne de marketing ciblant le Bored Ape Yacht Club. Les NFT d'une série de singes de dessins animés furent entre autres achetés et exposés par des Américains connus tels Jimmy Fallon et Paris Hilton. Ils devinrent brièvement un symbole de statut social, mais leur popularité déclina tout aussi rapidement.

Chronique d'une mort annoncée

Les NFT sont des actes de propriété numériques qui sont conservés sur une chaîne de blocs. En ce sens, ils représentent une sorte de version amplifiée de la spéculation existant sur le crypto-marché, avec les mêmes questions en matière de fraude et d'impact environnemental. De nombreux problèmes actuels sur le marché NFT peuvent également être imputés à un 'crypto-hiver '. Le marché des devises numériques s'est effondré plus tôt cette année avec, à la clé, une perte de quelques deux mille milliards de dollars pour l'écosystème.

Précédemment déjà, il était évident que le marché NFT ne se portait pas bien. En juin, OpenSea, la principale plate-forme de commerce des NFT, a par exemple été forcée de licencier un cinquième de son personnel. Les ventes y avaient régressé de 75% en l'espace de deux mois.

