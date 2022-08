Selon l'analyste de marché Juniper Research, le nombre de transactions NFT (Non-Fungible Tokens alias les jetons non-fongibles) à l'échelle mondiale passera de 24 millions cette année à quelque 40 millions en 2027. De nombreuses entreprises hésitent cependant encore à propos du marché NFT, et ce n'est pas totalement sans raison.

La croissance prévue jusqu'à 40 millions de transactions NFT d'ici cinq ans repose sur un scénario d'adoption lente, par laquelle la croissance devrait notamment être stimulée par le métavers. 'Mais même si le marché NFT peut s'avérer à coup sûr un nouveau canal rentable, il convient de rester inquiet à propos des risques d'un environnement incontrôlé, où la fraude et d'autres activités malfaisantes sont toujours bien présentes', avertit Juniper.

Le tout récent rapport de Juniper indique en outre que les entreprises peuvent voir leur image de marque se détériorer si elles se frottent aux NFC, du fait que cette technologie joue à présent un rôle important dans des activités illégales telles que le blanchiment et l'escroquerie.

De plus, on enregistre une préoccupation croissante à propos de l'impact du NFT sur l'environnement. Les transactions sont en effet facilitées par la chaîne de blocs, ce qui génère une énorme consommation d'énergie.

Les chercheurs plaident par conséquent pour la création d'instances régulatrices qui devront assurer la standardisation et la sécurité requises. Il n'y aura qu'ainsi que l'impact sur l'environnement restera limité et que les consommateurs et les vendeurs auront une confiance suffisante dans le marché NFT.

Juniper Research s'attend en outre à ce que le métavers s'adjuge dans les années à venir la plupart des transactions NFT pour passer de 600.000 NFT traités cette année à 9,8 millions de transactions d'ici 2027.

Preuve unique

Pour rappel, NFT est l'acronyme de Non-Fungible Token à savoir une 'preuve unique'. Il s'agit d'un fragment de donnée qui est actualisé sur une chaîne de blocs (en général Ethereum). Ce type de jeton représente un bien numérique, tel un dessin, une vidéo ou un objet numérique dans un jeu vidéo. Chaque NFT est unique, ne peut être répliqué et peut être négocié comme une sorte de certificat.

