Il n'y aura plus de mini-modèle de l'iPhone 14 et pour la première fois, même la version la plus 'abordable' du smartphone populaire d'Apple coûtera plus de mille euros. Parmi les nouvelles fonctions de la quatorzième génération d'iPhone présentée hier soir par la marque à la pomme, nous retiendrons surtout la possibilité d'envoyer des messages d'urgence (SOS) par satellite.

Comme nous l'avions indiqué hier déjà dans notre avant-propos, Apple a remplacé le relativement compact (5,4 pouces) iPhone mini par un modèle Plus de 6,7 pouces. Cet appareil passe pour être le grand frère de l'iPhone 14 'normal' à écran de 6,1 pouces, qui devient désormais le modèle d'entrée de gamme. Son prix est cependant loin d'être anodin, puisque pour un nouvel iPhone, il faudra désormais débourser au minimum 1.019 euros, et 150 euros de plus pour la version Plus. En guise de comparaison: les iPhone 13 et 13 mini coûtaient, lors de leur introduction il y a un an, respectivement 909 et 809 euros. Ces téléphones restent provisoirement disponibles, tout comme la Series 12.

Pour acquérir un modèle plus abordable, il s'agit à présent d'attendre la prochaine génération iPhone SE, dont la dernière version date d'avril 2020 et coûte actuellement 559 euros pour un espace de stockage de 64 Go.

Mais assez discuté des prix, place maintenant à tout ce qui est nouveau dans les entrailles de l'iPhone 14 (Plus). Ensuite, nous examinerons de plus près les iPhone 14 Pro et Pro Max plus perfectionnés.

Les deux iPhone disposent d'un écran OLED amélioré (Super Retina XDR) à luminosité optimale de 1.200 nits et supportent Dolby Vision. Le processeur de service est une puce A15 Bionic à GPU 5 coeurs (contre 4 avant) qui s'avère non seulement plus rapide, mais dont l'autonomie de l'accu est aussi allongée. Ces appareils peuvent ainsi reproduire jusqu'à 26 heures de vidéo, soit 7 heures de plus que l'iPhone 13.

Forces G jusqu'à 256 G

Les iPhone 14 et 14 Plus sont en outre équipés d'un nouvel appareil photo frontal de 12 MP à diaphragme plus grand (f1.5) et d'un appareil TrueDepth (f1.9), nouveau lui, aussi en façade. Un mode film est désormais disponible en 4K à 30 bps et en 4K à 24 bps, alors qu'un nouveau mode d'action assure, selon Apple, 'des images vidéo extrêmement fluides avec correction d'importantes secousses et vibrations'.

Un enregistreur d'accélérations capable de mesurer les forces G jusqu'à 256 G permet à l'iPhone 14 de détecter les impacts de sérieux accidents de voiture. Si les occupants sont inconscients par exemple, le téléphone avertit alors automatiquement les services de secours. Selon Apple, un algorithme est utilisé dans ce but, qui a été testé sur base de 'plus d'un million d'heures de déplacement automobile et de données de collisions'.

Les modèles iPhone 14 supportent à présent aussi l'appel d'urgence SOS via satellite, afin que même en dehors de la portée de réseaux mobiles ou wifi, des messages puissent être échangés avec les services de secours. Les satellites sont des éléments mobiles à faible bande passante, ce qui fait que l'envoi d'un message pourra prendre parfois quelques minutes. Provisoirement, le service débutera (en novembre) d'abord aux Etats-Unis et au Canada. Il sera gratuit pendant deux ans, avant de passer à un abonnement payant.

iPhone 14 et 14 Plus. © Apple

Pro et Pro Max

Si cela ne vous suffit pas, place maintenant aux versions Pro et Pro Max de l'iPhone 14. La différence entre les deux modèles réside dans la diagonale d'écran: 6,1 contre 6,7 pouces. Il s'agit là d'affichages très lumineux (jusqu'à 2.000 nits) à technologie ProMotion, permettant de rebasculer vers un taux de rafraîchissement d'1 Hz. Voilà qui ouvre la voie à un écran d'accès toujours actif qui affiche les informations les plus importantes 24 heures sur 24. Chez beaucoup d'appareils Android haut de gamme, ce gadget est depuis très longtemps déjà présent, mais Apple ne l'intégrait jusqu'à présent exclusivement qu'à sa Watch.

Ce qui frappe le plus dans les Pro et Pro Max, c'est la Dynamic Island. Il s'agit en fait du successeur de l'encoche ('notch') pratiquée dans l'écran et se trouvant par exemple encore sur les iPhone 14 et 14 Plus, qui, sur les appareils les plus chers, a davantage la forme d'un bonbon Tic-Tac. Il héberge encore et toujours l'appareil photo TrueDepth et quelques capteurs, mais le smartphone est capable d'agrandir l'échancrure noire par voie logicielle, par exemple pour afficher les avertissements, notifications ou activités (à partir du système d'exploitation iOS 16 qui sortira lundi le 12 septembre).

Dynamic Island est en réalité surtout une intervention cosmétique qui dissimule l'échancrure noire, mais c'est là une fine réflexion de la part d'Apple (et qu'on devrait par conséquent probablement retrouver très vite sur d'autres smartphones).

La nouvelle échancrure des iPhone 14 Pro et Pro Max (en haut) avec, en-dessous, quelques exemples de ce qui est qualifié de Dynamic Island par Apple. © Apple

Quad-pixel

Les autres différences d'avec l'iPhone 14 (Plus) sont surtout liées au processeur principal (ici un A16 Bionic plus rapide) et au nouveau système d'appareils photo Pro qui comprend - pour la première fois sur un iPhone - un appareil photo principal de 48 MP à capteur quad-pixel. Ce dernier est capable de regrouper quatre pixels individuels en un seul et même grand pixel (de 2,44 µm), ce qui devrait donner de meilleurs résultats dans des conditions de luminosité moins favorables.

Notons encore un appareil photo ultra grand angle de 12 MP amélioré et un téléobjectif à zoom optique 3x, ainsi qu'un True Tone Flash nouvellement conçu avec matrice de neuf LED (qui changent de gabarit en fonction de la distance focale), de même qu'un mode d'action qui équipait précédemment déjà l'iPhone 14 (Plus). Ces appareils haut de gamme d'Apple peuvent filmer en 4K à 30 bps et 24 bps. Filmer en 8K (évoqué par les rumeurs précédant le lancement) n'est cependant pas encore possible sur cette génération d'appareils Pro.

Les iPhone 14 Pro et Pro Max seront disponibles dans les teintes mauve profond, argent, or et noir spatial avec des capacités de 128, 256, 512 Go et d'1 To. Les prix démarreront respectivement à 1.329 et 1.479 euros, alors que pour le top-modèle absolu de la série iPhone 14, vous devrez débourser 2.129 euros.

L'îlot des appareils photo des modèles iPhone 14 Pro. © Apple

