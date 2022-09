Apple présente la Watch Ultra pour les sportifs et les aventuriers

Michel van der Ven Michel van der Ven est rédacteur chez Data News.

Lors de son événement de septembre Far Out, le géant technologique Apple a dévoilé trois nouvelles Apple Watches. Parmi ces montres connectées, on trouve un modèle Ultra plus grand et plus robuste, qui cible les sportifs et les aventuriers.

La nouvelle Watch Ultra. © Apple