Qui dit nouveau mois de septembre, dit nouvelle génération d'iPhone: la quatorzième déjà, excusez du peu! Mais que sait-on en fait déjà sur les téléphones qu'Apple présentera ce soir? Et y aura-t-il aussi une version Pro de l'Apple Watch, comme le prétendent les rumeurs? Jetons un coup d'oeil avant-coureur sur l'événement Far Out qui débutera bientôt, plus précisément à 19 heures.

On s'attend à ce qu'Apple présente ce soir quatre nouveaux smartphones. L'iPhone 14 mini ne sera probablement plus commercialisé. En lieu et place de cet appareil à écran de 5,4 pouces, on devrait voir apparaître un nouveau modèle Plus à diagonale d'écran de 6,7 pouces. Ce nouveau venu serait l'iPhone 14 de 6,1 pouces.

Tout comme l'année dernière, il y aura aussi des versions iPhone Pro et Pro Max de respectivement 6,1 et 6,7 pouces. Ces smartphones haut de gamme se distingueront surtout des modèles moins coûteux par leur meilleur bloc optique. Il est ainsi question d'un nouveau et plus grand capteur de 48 mégapixels capable de filmer en qualité vidéo 8K.

Adieu l'encoche!

Le design des modèles de base ne devrait guère changer par rapport à l'iPhone 13. Mais les versions Pro devraient en tout cas dire adieu à l'encoche surplombant l'écran et hébergeant l'appareil à selfies et d'autres capteurs. Selon des initiés, cette encoche ferait place à une plus petite échancrure de forme Tic-Tac dans l'affichage.

On s'attend à ce que les modèles Pro soient aussi équipés d'un écran ProMotion, dont le taux de rafraîchissement pourrait varier d'1Hz à 120Hz. Voilà qui laisserait la voie libre à un affichage 'always-on' (toujours actif) économe en énergie, affichant les principales informations 24 heures sur 24.

Toutes les versions seraient équipées de 6 Go de mémoire RAM (au lieu de 4 Go précédemment), du support WiFi 6E et d'un modem Snapdragon X65 5G plus sophistiqué de Qualcomm. Ce modem pourrait communiquer avec des satellites et ce, jusqu'à une certaine altitude. L'agence de presse Bloomberg n'exclut par conséquent pas qu'avec les nouveaux iPhone, vous puissiez, en cas d'urgence, expédier des messages via le réseau de satellites, comme par exemple dans des endroits où aucune connexion n'est établie par les réseaux mobiles classiques.

Nouvelles montres connectées

L'Apple Watch Series 7 aurait aussi droit à une mise à jour, même si elle semble plutôt modeste. La version 8 embarquerait un capteur thermique détectant, via la peau, les changements de la température corporelle (ce qui n'est du reste pas pareil à un thermomètre). Autre nouveauté possible: la détection de collisions, une fonction qui, lors d'un solide impact (comme un accident de voiture) prévient automatiquement les services de secours.

Ces derniers jours, il a été cependant nettement plus question d'une nouvelle Apple Watch Pro. On a ainsi vu apparaître des coques de protection dotées d'une échancrure qui pourrait abriter un bouton supplémentaire. La Watch Pro offrirait en outre un plus grand écran et serait de fabrication quelque peu plus robuste, pour mieux résister aux conditions d'utilisation plus rudes. L'accu aurait une plus grande capacité que celui de la Watch Series 8, pour garantir des activités de plus longue durée. Enfin, le modèle le plus abordable de la gamme de montres connectées d'Apple, la Watch SE, aurait ce soir droit aussi à un successeur.

L'événement Far Out est à suivre en direct à partir de 19 heures via le site web d'Apple.

