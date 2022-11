OVHCloud obtient un prêt européen de 200 millions d'euros

Pieterjan Van Leemputten Pieterjan Van Leemputten est rédacteur chez Data News.

Le spécialiste français des centres de données OVHCloud reçoit le prêt le plus élevé possible de la Banque européenne d'investissement. Il entend ainsi construire toute une série de nouveaux centres de données en Europe et ailleurs.