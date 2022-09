L'hébergeur français OVH a inauguré un nouveau centre de données à Strasbourg une année et demi après qu'un violent incendie ait détruit deux centres existants.

L'inauguration de SBG5, comme le nouveau site s'appelle, s'est faite en présence de quelques politiciens français, comme le commissaire européen Thierry Breton (en charge de la numérisation notamment) et du ministre français de l'économie Bruno Le Maire..

Selon The Register, le nouveau bâtiment répond quelque peu mieux aux règles de sécurité incendie que les précédents. Les batteries et le reste de l'infrastructure de support se trouvent désormais à l'extérieur du centre de données. Les connexions en fibre optique se situent de part et d'autre du bâtiment, mais on a également investi non seulement dans des parois coupe-feu capables de résister au feu pendant deux heures, mais aussi dans de la détection d'incendie et dans des systèmes d'extinction automatique.

Voilà qui contraste avec le centre de données qui avait été entièrement détruit par les flammes en mars 2021. Cet incendie aurait été déclenché par une entrée d'eau dans un transformateur, mais l'absence d'un système d'extinction automatique et d'autres erreurs de conception auraient été aussi à la base de l'incendie qui toucha si fortement SBG1, avant de se propager à SBG2.

