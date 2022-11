Le nouveau propriétaire Elon Musk joue à la grande faucheuse chez Twitter. Le personnel, lui, n'est pas ravi de la manière dont les choses se passent et réagit avec émotion sur Twitter. Il souhaite poursuivre aussi le nouvel employeur en Justice.

Formellement, la phase de licenciements de quelque 3.700 personnes devait débuter ce vendredi même. Mais plusieurs employés n'avaient jeudi soir déjà plus accès à leur boîte mail, alors que d'autres ont reçu ou sont en train de recevoir un mail leur signifiant qu'ils ne sont plus les bienvenus dans l'entreprise.

Last Thursday in the SF office, really the last day Twitter was Twitter. 8 months pregnant and have a 9 month old.

Just got cut off from laptop access #LoveWhereYouWorked 💙 https://t.co/rhwntoR98l pic.twitter.com/KE8gUwABlU — rachel bonn (@RachBonn) November 4, 2022

Outre diverses réactions teintées d'émotion apparues sur Twitter sous le hashtag #loveWhereYouWorked, quelques employés se sont entre-temps tournés vers la Justice, puisque la législation sur le travail aux Etats-Unis stipule qu'en cas d'importantes phases de licenciement, le personnel doit en être informé au minimum soixante jours à l'avance.

It's my time to DeTweep. It's been an amazing 6.5 years, and I'm so grateful to everyone I've worked with. Thank you. #GunAndBadge #LoveWhereYouWorked. pic.twitter.com/C4LkqYnaE9 — Dan Schonberg (@dschonbe) October 13, 2022

Twitter occupe quelque 7.500 personnes. Dès que le rachat par Elon Musk fut entériné, le nouveau propriétaire limogea le CEO et plusieurs autres dirigeants. Initialement, des rumeurs évoquaient le licenciement possible de trois-quarts du personnel, alors qu'à présent, il serait plutôt question de la moitié environ.

9 years and 1 week. It’s been a ride. Forever grateful for the friendships and life lessons learned along the way. Once a Tweep, forever a Tweep. #lovewhereyouworked pic.twitter.com/ORr4osTn8q — Emily Katleman (Ettel) (@EmilyEttel) November 4, 2022

Parmi les personnes limogées, on trouve aussi Rumman Chowdhury. En 2019, celle-ci fut encore la principale conférencière lors de l'événement She Goes ICT organisé par Data News. Elle était à l'époque active chez Accenture, avant de rejoindre Twitter pour y travailler sur l'AI éthique.

What a bittersweet phrase - not because I’m gone, but because it’s gone. #lovewhereyouworked — Rumman Chowdhury (@ruchowdh) November 4, 2022

Economiser un milliard sur l'infrastructure

Limoger du personnel n'est pas la seule mesure envisagée par Musk. Selon des messages internes que l'agence de presse Reuters a pu consulter, Musk a aussi demandé au personnel de réaliser jusqu'à un milliard de dollars d'économies sur l'infrastructure, plus précisément sur les serveurs et services dans le nuage qui coûteraient à Twitter quelque trois millions de dollars par jour.

Woke up to the sad news that I’m no longer a Tweep.



I loved every single moment working on the global @TwitterComms team, collaborating with and learning from an outstanding group of talented people.



Thank you to everyone who made it so special. #OneTeam #LoveWhereYouWorked — Gareth Field (@GField17) November 4, 2022

La combinaison du départ de la moitié du personnel et d'importantes économies sur l'infrastructure fera de facto de Twitter une plate-forme fragile, susceptible d'être submergée en cas de pics d'activité comme par exemple lors d'élections ou d'événements factuels.

En septembre encore, on apprenait qu'un centre de données de Twitter avait connu des problèmes en raison d'une vague de chaleur. A ce moment, un mémo interne révélait que Twitter se trouvait dans un 'état non-redondant', ce qui signifie que tout n'y est pas dupliqué, et que des données pouvaient donc disparaître en cas d'un second incident du genre.

Il est probable que la combinaison d'une diminution du personnel et d'une réduction de l'infrastructure fera aussi disparaître en grande partie la modération sur la plate-forme. Musk en personne a déjà indiqué qu'il était en faveur de la liberté d'expression sur Twitter, pour autant que cela soit légalement autorisé.

Mais avec une diminution de moitié des contrôleurs et des développeurs d'outils limitant le spam ou détectant les tweets inappropriés, il semble quasiment à coup sûr que l'expérience d'utilisation de Twitter en prendra un coup. Voilà aussi pourquoi nombre d'utilisateurs migrent ces derniers jours vers Mastodon, qui a accueilli en l'espace d'une semaine 200.000 de clients en plus. Ce n'est certes qu'une petite fraction des 330 millions d'utilisateurs actifs sur Twitter, mais cela montre bien que ces utilisateurs ont également des doutes sur l'arrivée d'Elon Musk.

