La stabilité de Twitter est actuellement remise en cause. Les températures extrêmes qui sévissent pour l'instant en Californie, font en effet en sorte qu'un de ses principaux centres de données se retrouve hors service.

Il s'agit d'un centre de données situé à Sacramento, qui a connu des problèmes le 5 septembre. Ses serveurs sont tombés en panne en raison de la météo extrême qui règne dans l'état américain de Californie. Voilà ce qu'on peut lire dans un mémo interne de Carrie Fernandez, vicepresident engineering, que CNN a pu consulter.

Twitter possède aussi des centres de données à Atlanta et à Portland, qui sont toujours opérationnels, mais qui ne suffisent pas pour faire face à l'ensemble du trafic Twitter. L'entreprise collabore cependant aussi avec AWS depuis 2020.

Cette panne signifie que Twitter se trouve actuellement 'dans un état non-redondant', ce qui veut dire que l'ensemble de l'infrastructure de l'entreprise n'est pas dupliquée. Si des difficultés devaient à présent également se manifester dans d'autres centres de données, Il se pourrait que Twitter ne fonctionne plus à assez long terme pour une grande partie des utilisateurs.

Dans une réaction à CNN, l'entreprise déclare que les services de Twitter n'ont pas été perturbés et continuent de fonctionner. Mais le mémo interne qui a fuité, prétend pourtant que provisoirement, aucune mise à jour non critique ne peut être exécutée. Seules des choses importantes pour la continuité ou des raisons opérationnelles urgentes peuvent encore être exécutées.

Qui dit été chaud, dit centres de données chauds

Twitter n'est pas le seul acteur à avoir un centre données ayant souffert de la chaleur. L'été dernier, des centres de données de Google et d'Oracle à Londres ont aussi connu des problèmes, lorsque la température atteignit quarante degrés Celsius.

Les centres de données utilisent généralement le plus possible d'air extérieur pour refroidir. Si la température augmente trop, le conditionnement d'air peut assurer un rafraîchissement supplémentaire. Mais durant les journées très chaudes, il arrive que la température augmente aussi en interne et qu'il y ait un risque de surchauffe pour le bon fonctionnement du matériel.

Dans la version papier de Data News qui sortira le 15/9, nous aborderons plus en détail le problème des centres de données et des températures extrêmes.

Il s'agit d'un centre de données situé à Sacramento, qui a connu des problèmes le 5 septembre. Ses serveurs sont tombés en panne en raison de la météo extrême qui règne dans l'état américain de Californie. Voilà ce qu'on peut lire dans un mémo interne de Carrie Fernandez, vicepresident engineering, que CNN a pu consulter.Twitter possède aussi des centres de données à Atlanta et à Portland, qui sont toujours opérationnels, mais qui ne suffisent pas pour faire face à l'ensemble du trafic Twitter. L'entreprise collabore cependant aussi avec AWS depuis 2020.Cette panne signifie que Twitter se trouve actuellement 'dans un état non-redondant', ce qui veut dire que l'ensemble de l'infrastructure de l'entreprise n'est pas dupliquée. Si des difficultés devaient à présent également se manifester dans d'autres centres de données, Il se pourrait que Twitter ne fonctionne plus à assez long terme pour une grande partie des utilisateurs.Dans une réaction à CNN, l'entreprise déclare que les services de Twitter n'ont pas été perturbés et continuent de fonctionner. Mais le mémo interne qui a fuité, prétend pourtant que provisoirement, aucune mise à jour non critique ne peut être exécutée. Seules des choses importantes pour la continuité ou des raisons opérationnelles urgentes peuvent encore être exécutées.Twitter n'est pas le seul acteur à avoir un centre données ayant souffert de la chaleur. L'été dernier, des centres de données de Google et d'Oracle à Londres ont aussi connu des problèmes, lorsque la température atteignit quarante degrés Celsius.Les centres de données utilisent généralement le plus possible d'air extérieur pour refroidir. Si la température augmente trop, le conditionnement d'air peut assurer un rafraîchissement supplémentaire. Mais durant les journées très chaudes, il arrive que la température augmente aussi en interne et qu'il y ait un risque de surchauffe pour le bon fonctionnement du matériel.Dans la version papier de Data News qui sortira le 15/9, nous aborderons plus en détail le problème des centres de données et des températures extrêmes.