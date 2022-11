Le réseau social Mastodon a enregistré en l'espace d'une semaine une hausse de quasiment 200.000 unités du nombre de ses utilisateurs actifs. Cette progression semble être un effet direct du rachat de Twitter par Elon Musk.

Le fondateur Eugen Roschko signale que mercredi, plus de 600.000 utilisateurs étaient actifs sur les serveurs de Mastodon, soit quasiment 200.000 de plus qu'il y a une semaine. Le réseau est considéré comme une alternative à Twitter qui, depuis le rachat par Elon Musk, traverse des eaux agitées. Il en résulte qu'un grand nombre d'utilisateurs de Twitter semblent à présent migrer ou à tout le moins flairer l'ambiance chez la concurrence.

Mastodon est un réseau social décentralisé qui tourne sur plusieurs serveurs. Ces derniers sont gérés par des administrateurs, qui modèrent notamment le contenu proposé aux membres d'un serveur.

Malgré cette récente croissance, Mastodon n'en demeure pas moins un acteur modeste en comparaison avec Twitter. D'après les tout derniers chiffres trimestriels, Twitter compte quelque 238 millions d'utilisateurs, dont 0,1 pour cent a donc cette semaine créé un compte sur Mastodon.

