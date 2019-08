Mobile Vikings lance avec 'Only Data' un plan tarifaire ne proposant que des données, plus précisément 8 giga-octets pour 15 euros. Il ne prévoit pas d'appels et SMS classiques, mais seulement leur réception.

L'offre cible les utilisateurs qui appellent et envoient des SMS uniquement via des applis telles Whatsapp et Facebook Messenger. Avec cette nouvelle offre, Mobile Vikings introduit le plan tarifaire le plus économique du marché en termes de données mobiles. "Et contrairement à d'autres cartes 'data only' sur le marché, la carte de Mobile Vikings est aussi utilisable dans un smartphone, tout en conservant le numéro de téléphone", insiste Bart De Groote, CEO de Mobile Vikings. Cela signifie que vous pouvez continuer de recevoir vos appels téléphoniques et SMS classiques, mais pas d'envoyer ces derniers ou d'appeler quelqu'un de la manière habituelle - exception faite, il est vrai, des numéros d'urgence et gratuits.

En juin déjà, l'opérateur télécom avait lancé une nouvelle formule tout-en-un (appels, SMS et données sans limite) pour 29 euros. Outre le plan tarifaire Only Data, Mobile Vikings introduit également pour plusieurs cartes de recharge existantes une mise à niveau à données mobiles supplémentaires, ainsi qu'un nouveau tarif de recharge. Mobile Vikings espère donc clairement reprendre son rôle de 'challenger', comme son CEO, Bart De Groote, l'avait déjà signalé dans une interview accordée à Data News.