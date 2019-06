Après avoir connu une année mouvementée, Mobile Vikings entend se repositionner sur le marché. Tout comme les acteurs en vue, l'entreprise propose une offre illimitée, mais à un prix défiant toute concurrence.

Avec 'DA DA TA', Mobile Vikings introduit les appels, SMS et données sans limite à 29 euros par mois. "C'est un quart en moins que les prix pratiqués actuellement par les opérateurs en vue", insiste Bart De Groote, CEO de Mobile Vikings et, chez la société-mère DPG Media, en charge des télécommunications et des services en ligne.

Les clients qui paient pour l'instant davantage avec leur abonnement Mobile Vikings, seront automatiquement transférés vers le nouvel abonnement. Pour les clients 'prepaid', rien ne change, du moins provisoirement. De Groote: "Nous prévoyons aussi quelque chose pour eux cet été. Ce sont nos clients de la première heure, et ils ne seront certainement pas oubliés. Dans une prochaine phase, nous allons donc consentir également des efforts pour eux."

L'année dernière, Mobile Vikings est passé du rôle de MVNO léger à celui de full MVNO. Cela signifie que la firme a aujourd'hui elle-même entre les mains tous les processus d'un opérateur télécom à part entière, exception faite des pylônes d'antennes pour lesquels elle s'appuie sur Orange. Selon De Groote, ce nouveau rôle permet de s'ouvrir davantage encore aux clients.

"Nous sommes à présent à même d'élaborer plus facilement un plan tarifaire propre et de le lancer sur le marché au lieu d'en adopter un et de l'introduire sur le marché au niveau le plus bas possible. Lorsque nous négocierons des prix inférieurs avec notre nouveau partenaire Orange, nous pourrons dorénavant les proposer plus rapidement à nos clients."

Mobile Vikings a connu une année très difficile en raison des problèmes techniques allant de pair avec la migration. Dans une interview accordée à Data News, De Groote insiste sur le fait que la conversion est à présent quasiment terminée. Il espère donc que l'opérateur puisse reprendre son statut de challenger.