Dans le cadre d'une nouvelle phase de capitalisation, le géant technologique souhaiterait prendre une participation dans l'organisation à l'initiative d'algorithmes tels ChatGPT.

Voilà ce que révèle le site d'information Semafor. En investissant 10 milliards de dollars dans la jeune pousse, Microsoft pourrait dans un premier temps disposer d'une participation de 75% dans OpenAI. Une fois cet investissement amorti, Microsoft en resterait propriétaire à 49%. Suite à la phase de capitalisation, la valeur d'OpenAI serait estimée à 29 milliards de dollars.

La startup OpenAI existe depuis quelque temps déjà, mais connaît actuellement une véritable vogue suite au lancement public de ChatGPT. Ce robot conversationnel est une variante de son pendant textuel GPT-3. Cette forme d'AI est sortie depuis un mois environ et permet aux utilisateurs de poser des questions d'une manière qui ressemble fortement à celle avec laquelle les humains communiquent.

Il semble évident que Microsoft est impressionnée par l'intelligence artificielle de ChatGPT, car ces dernières semaines, des rumeurs indiquaient que le géant technologique désirait intégrer l'AI à son moteur de recherche Bing, et à présent aussi dans Microsoft Office. Si elle investit dans OpenAI, Microsoft pourrait exercer un contrôle de loin supérieur sur ce qui se passe avec ChatGPT (et sur qui peut souscrire des licences sur l'intelligence artificielle).

