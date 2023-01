Le géant technologique envisagerait d'introduire le bot ChatGPT non seulement dans ses moteurs de recherche, mais aussi dans les programmes Office.

ChatGPT est une intelligence artificielle sophistiquée capable de générer du texte et permettant aux utilisateurs de rechercher des choses et de poser des questions dans un style conversationnel. Selon le site technologique The Information, des négociations seraient actuellement en cours entre Microsoft et OpenAI, l'organisation à l'initiative de ChatGPT, en vue d'intégrer ces modèles linguistiques dans Word, PowerPoint, Outlook et d'autres encore. Il y a peu de chances qu'il s'agisse ici du retour triomphal de Clippy, l'assistant Windows, mais l'objectif serait néanmoins de moderniser quelque peu les fonctions d'Office au moyen de l'AI.

Microsoft semble être conquise par les possibilités de ChatGPT, car précédemment déjà, on avait appris que l'entreprise voulait utiliser le bot dans son moteur de recherche Bing, afin de pouvoir mieux concurrencer Google par exemple. Dans Office, le bot pourrait notamment aider à rédiger des courriels et d'autres documents. Microsoft elle-même n'a pas encore confirmé la nouvelle. On ignore donc si et quand l'extension aura lieu.

