Pour mieux concurrencer Google, Microsoft envisage d'intégrer l'intelligence artificielle de ChatGPT dans Bing.

Selon des sources de The Information, Microsoft préparerait une version de son moteur de recherche Bing incorporant la technologie de ChatGPT. On peut lire sur le site qu'une version ChatGPT de Bing sera lancée avant la fin du mois de mars.

ChatGPT existe depuis un peu plus d'un mois et est un produit AI d'OpenAI qui vous permet de poser des questions ou d'engager des conversations au moyen d'un outil AI. ChatGPT vous répond comme si vous communiquiez avec un être humain. Cela signifie que vous pouvez lui poser des questions supplémentaires, lui demander d'écrire un texte sur un sujet déterminé, voire dans certains cas de générer des fragments de code.

Même s'il s'agit d'une rumeur que tant Microsoft qu'OpenAI ne confirment pas, ce n'est pas une énorme surprise. En 2019, Microsoft avait encore investi un milliard de dollars dans OpenAI, une entreprise qui s'appuie fortement sur Azure. D'après The Information, une partie de cet accord comprenait aussi une option en vue d'utiliser la technologie d'OpenAI.

Bing, en combinaison avec ChatGPT, cela signifierait que l'utilisateur pourrait obtenir non seulement des résultats de recherche, mais aussi des réponses plus concrètes à ses questions. Aujourd'hui, tant Google que Bing y parviennent de manière limitée. Quiconque veut savoir combien font 5 pouces en centimètres ou le temps qu'il fait à Berlin, reçoit certes une réponse immédiate, mais avec l'AI conversationnelle, une demande de recherche - ou son affinement - devient nettement plus dynamique.

Selon des sources de The Information, Microsoft préparerait une version de son moteur de recherche Bing incorporant la technologie de ChatGPT. On peut lire sur le site qu'une version ChatGPT de Bing sera lancée avant la fin du mois de mars.ChatGPT existe depuis un peu plus d'un mois et est un produit AI d'OpenAI qui vous permet de poser des questions ou d'engager des conversations au moyen d'un outil AI. ChatGPT vous répond comme si vous communiquiez avec un être humain. Cela signifie que vous pouvez lui poser des questions supplémentaires, lui demander d'écrire un texte sur un sujet déterminé, voire dans certains cas de générer des fragments de code.Même s'il s'agit d'une rumeur que tant Microsoft qu'OpenAI ne confirment pas, ce n'est pas une énorme surprise. En 2019, Microsoft avait encore investi un milliard de dollars dans OpenAI, une entreprise qui s'appuie fortement sur Azure. D'après The Information, une partie de cet accord comprenait aussi une option en vue d'utiliser la technologie d'OpenAI.Bing, en combinaison avec ChatGPT, cela signifierait que l'utilisateur pourrait obtenir non seulement des résultats de recherche, mais aussi des réponses plus concrètes à ses questions. Aujourd'hui, tant Google que Bing y parviennent de manière limitée. Quiconque veut savoir combien font 5 pouces en centimètres ou le temps qu'il fait à Berlin, reçoit certes une réponse immédiate, mais avec l'AI conversationnelle, une demande de recherche - ou son affinement - devient nettement plus dynamique.