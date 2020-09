L'éditeur de jeux Bethesda, l'entreprise à l'initiative de The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, DOOM, etc., devient une composante de Team Xbox.

Voilà ce que Phil Spencer, directeur de la division Xbox de Microsoft, a annoncé sur le site de l'entreprise. Microsoft rachète en fait Zenimax Media, la société-mère de Bethesda Softworks.

Bethesda est l'un des éditeurs de jeux les plus connus au monde. L'entreprise occupe 2.300 personnes en tout. Ses studios sont entre autres à l'initiative de séries de jeux connus comme The Elder Scrolls, les nouveaux Wolfenstein, Fallout, DOOM et Dishonored. Selon l'agence Bloomberg, Microsoft aurait versé 7,5 milliards de dollars pour ce rachat. On s'attend à ce que l'accord soit entériné durant le second semestre de 2021.

Ce rachat fera notammen en sorte que les jeux de ce studio soient désormais ajoutés au Xbox Game Pass, l'abonnement streaming de Microsoft.

Plus tôt ce mois-ci déjà, Microsoft avait annoncé une nouvelle console, la Xbox X, ainsi qu'une version plus compacte, la Xbox S. Il y a donc de fortes chances pour que Bethesda fournisse déjà quelques jeux pour ces consoles.

