Microsoft a annoncé formellement la Xbox Series S. Cette console est plus compacte et plus économique que la Series X.

Cette mini-console n'était plus vraiment un secret pour personne. On savait en effet déjà que la Series X ne serait pas la seule à sortir, alors que l'été dernier, on avait vu apparaître des contrôleurs, dont le mode d'emploi mentionnait explicitement 'Series S'.

La nouvelle console aura un prix conseillé de 299 dollars et sera, selon Microsoft, la plus compacte Xbox de l'histoire. Visuellement, il s'agit d'un boîtier blanc rectangulaire portant un cercle noir pour la ventilation. Il n'est pas équipé d'un connecteur pour disques, mais bien d'un port USB.

Peu avant l'annonce de Microsoft, on avait déjà aperçu des images fuitées, notamment sur le canal YouTube de Brad Sams. On ne sait encore rien sur les différences internes entre les Xbox Series X et Series S, mais Sams spécule sur le fait que la Series S ne supporterait que 1.080p (HD), alors que la Series X accepterait aussi les jeux en 4K.

La stratégie sous-jacente est logique. Microsoft entend d'une part tirer le parti maximum, lorsque tant la nouvelle Xbox que la PlayStation 5 seront bientôt lancées. En proposant directement une console plus économique, le géant pourra non seulement cibler les joueurs fanatiques disposant d'un budget suffisant, mais aussi les joueurs plus près de leurs sous, qui ne souhaitent pas dépenser 500 euros ou plus pour acquérir une console de jeu.

Update 12 heures:

Selon le site The Verge, qui se base sur une autre fuite, la Xbox Series X se caractériserait par une résolution de 1.140p à 120 frames par seconde. Elle supporterait en outre le 'ray tracing'. La console offrirait 512 giga-octets d'espace de stockage.

Même si le '4K gaming' paraît exclu, la console supporterait bien le '4K media streaming' et le '4K upscaling' pour les jeux.

Le site fait observer que 512 giga-octets, c'est particulièrement peu à une époque, où les jeux de 50 à 100 Go ne sont pas des exceptions, et qu'il manque un connecteur physique pour disque, mais ce problème pourrait être résolu par un stockage externe.

