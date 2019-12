L'hiver prochain, Microsoft sortira la Xbox Series X pour succéder à la Xbox One. La nouvelle console offrira un tout autre design que celle qui l'a précédée.

Microsoft a annoncé la Xbox Series X lors des Game Awards. La console, qui était précédemment connue sous l'appellation 'Project Scarlett', sortira sur le marché durant l'hiver de 2020.

Xbox Series X © Microsoft

Ce qui saute le plus aux yeux, c'est le nouveau design. La nouvelle Xbox ressemble à une tour oblongue pouvant être positionnée tant à l'horizontale qu'à la verticale. Sur base du teaser présenté par Microsoft, l'appareil est aussi large que le contrôleur et trois fois plus haut.

Des rumeurs avaient précédemment déjà circulé, selon lesquelles Project Scarlett comprendrait non pas une, mais plusieurs consoles. L'appellation 'Series X' semble suggérer en effet qu'il n'y aura pas qu'une seule nouvelle Xbox qui sera lancée, mais par exemple une console ordinaire et une autre plus légère et plus économique, même si cela n'a pas été confirmé par Microsoft.

Xbox Series X © Microsoft

Lors de la présentation, le responsable Xbox, Phil Spencer, a laissé entendre que la console proposera aussi un 'Auto Low Latency Mode' (ALLM) et un 'Dynamic Latency Input' (DLI) et qu'elle sera ainsi "parée pour un avenir dans le nuage". Voilà qui donne à penser que la console pourra aussi supporter la diffusion de jeux.

On ne dispose pas encore de nombreux détails techniques à propos de la nouvelle console. Précédemment déjà, on avait cependant appris que la Xbox Series X tournerait sur un CPU spécialement développé pour elle sur base de Zen 2 d'AMD et de l'architecture RDNA Radeon. En lieu et place d'un disque dur classique, elle incorporerait en outre un SSD NVMe. Enfin, la console supporterait une résolution de 8K et une cadence d'images jusqu'à 120 fps.