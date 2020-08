Tout semble indiquer qu'en plus de la Xbox Series X, Microsoft lancera aussi une Series S plus économique.

Séparément l'un de l'autre, on a vu sur Twitter apparaître deux témoignages de personnes ayant récemment acheté un contrôleur Xbox. Dans le mode d'emploi, il est mentionné que l'appareil fonctionne entre autres avec iOS, Android, Windows 10, Xbox One et les futures Xbox Series X et S.

Cette Series S est particulière dans la mesure où elle n'a pas encore été annoncée par Microsoft. Précédemment déjà, l'entreprise avait donné des détails sur la Series X, notamment que la console sortirait sur le marché cette année, mais la Series S, elle, n'existe officiellement pas encore.

. © TinyRakan/Twitter

Il est très probable qu'il s'agisse d'une version à moindre coût de la toute nouvelle Xbox. Ce n'est pas la première fois qu'un second appareil fasse ainsi parler de lui. En juin déjà, on avait découvert une référence similaire dans des notes pour développeurs. A l'époque, il était question d'une console portant le nom de code Lockheart. La Xbox Series X portait elle le nom de code Anaconda.

On ne sait donc pas encore ce qui différenciera la Series S de la Series X. Fin de ce mois, Microsoft promet de donner plus de détails sur son hardware de jeu. Il est possible que l'entreprise révèle alors davantage de détails techniques, une confirmation formelle de diverses versions de la console, ainsi que leurs prix respectifs.

