A peine un an après sa rentrée à la bourse, l'entreprise de sécurité McAfee passe de nouveau entre des mains privées. Un groupe d'investisseurs met en effet 14 millions de dollars sur la table pour la racheter.

Le nouveau propriétaire est un groupe constitué des sociétés d'investissement Advent, Permira, Crosspoint Capital, CPP Investments, GIC et ADIA. Le groupe verse à présent 26 dollars par action McAfee, dont le dernier cours s'est établi à 21,21 dollars.

En tout, le groupe des nouveaux propriétaires versera 12 milliards de dollars en espèces, même s'il est question dans la pratique d'une valeur marchande de 14 milliards de dollars, notamment parce que les dettes de l'entreprise seront également apurées.

Au cours de la décennie écoulée, McAfee a changé régulièrement de propriétaire. L'entreprise a été cotée à la bourse entre 1999 et 2010. Ensuite, c'est Intel qui l'a rachetée pour 7,7 milliards de dollars. En 2016 déjà, Intel revendit 51 pour cent des actions à TPG pour 4,2 milliards de dollars. Ensuite, c'est Thoma Bravo qui est venue s'ajouter en tant qu'actionnaire minoritaire.

Il y a un an, la firme de sécurité annonçait qu'elle allait de nouveau entrer à la bourse. Et au début de cette année, la firme signala qu'elle se débarrassait de ses solutions professionnelles pour quatre milliards de dollars pour devenir un acteur ciblant purement le marché à la consommation.

Tel sera le cas aussi avec les nouveaux actionnaires, qui s'attendent à ce que le rachat soit entériné durant le premier semestre de 2022.

