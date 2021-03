La firme de sécurité revend ses activités professionnelles pour quatre milliards de dollars et se consacrera désormais au marché à la consommation.

Les activités professionnelles de McAfee sont revendues à Symphony Technology Group (STG). Cette dernière avait précédemment déjà racheté (conjointement avec des investisseurs) la firme de sécurité RSA de Dell Technologies pour deux milliards de dollars.

Ce département professionnel avait enregistré l'année dernière un chiffre d'affaires net d'1,3 milliard de dollars. McAfee va désormais se focaliser pleinement sur le marché à la consommation et y conservera sa marque existant depuis la fin des années quatre-vingts déjà. L'appellation disparaîtra par contre sur le marché professionnel.

Cette revente intervient quelques mois, après que l'entreprise soit entrée à la bourse en octobre dernier. McAfee appartenait depuis 2011 à Intel, avant de s'en dissocier en 2017. Depuis octobre dernier, l'entreprise est donc de nouveau cotée en bourse.

La firme de sécurité américaine avait été créée en 1987 par John McAfee et bénéficie encore et toujours d'une solide réputation sous cette appellation. John McAfee en personne n'a plus rien à voir avec l'entreprise depuis 1994 déjà.

Le millionnaire excentrique avait ces dernières années défrayé la chronique surtout par des propos piquants et la promotion de certaines crypto-monnaies. Il fut arrêté aux Etats-Unis, qui le soupçonnaient de fraude et de pratiques de blanchiment. Mais par souci de clarté, ajoutons que cela était complètement indépendant de la firme de sécurité portant son nom.

