Les Apple AirTags finalement autorisés à bord des avions de la Lufthansa

Michel van der Ven Michel van der Ven est rédacteur chez Data News.

La compagnie aérienne allemande Lufthansa renonce en fin de compte à l'exclusion des AirTags et d'autres traceurs Bluetooth que les voyageurs utilisent de plus en plus pour suivre leurs bagages (enregistrés). Cette décision intervient, après que les autorités aériennes allemandes ont confirmé que ces gadgets ne représentent pas une menace pour la sécurité.

© Getty Images/Apple/MvdV