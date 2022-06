L'arrivée d'un 4e acteur sur le marché des télécoms provoquait des pertes pour les opérateurs traditionnels à l'ouverture de la Bourse de Bruxelles.

La société roumaine de télécommunications Digi devient le 4e opérateur mobile sur le marché belge, aux côtés de Telenet, Orange et Proximus, a-t-il été annoncé mardi après l'annonce du résultat de la vente aux enchères de la 5G, qui a rapporté 1,2 milliard d'euros.

Cette nouvelle concurrence provoquait quelques pertes pour les opérateurs télécoms à la Bourse de Bruxelles. L'action Proximus perdait ainsi plus de 8%, Telenet près de 4% et Orange 0,5%.

