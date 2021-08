Le pirate qui avait dérobé quelque 610 millions de dollars en crypto-espèces, a rendu le solde de ce montant deux semaines après les faits. En contrepartie, il a reçu une récompense d'un demi-million de dollars.

Il s'agissait là du plus important vol de crypto-espèces de l'histoire. Un hacker était en effet parvenu via une faille dans la plate-forme de PolyNetwork à voler plus d'un demi-milliard de dollars en crypto-espèces Ethereum, Binance Smart Chain et Polygon Network. Mais très vite, le pirate avait fait savoir que son intention n'était pas de conserver cet argent, mais de dénoncer l'impact du problème de sécurité.

Depuis lors, le hacker a restitué progressivement l'argent, dont la dernière partie se trouvait sur un compte partagé. Aujourd'hui, PolyNetwork déclare que le solde, à savoir quelque 141 millions de dollars, lui a été rendu.

Comme promis, PolyNetwork a dès lors versé une récompense de 160 ETH (un demi-million de dollars environ) au hacker. Quant à savoir s'il va aussi accepter la proposition de l'entreprise de devenir conseiller en sécurité en son sein, on l'ignore encore.

