Le producteur chinois d'iPhone, Foxconn, va assouplir les mesures anti-corona dans son usine de Zhengzhou, comme il vient de l'annoncer. Foxconn cesse désormais d'exiger de ses travailleurs qu'ils limitent leurs déplacements quotidiens entre leurs dortoirs et le campus. L'entreprise réouvre aussi ses cafétérias sur le campus.

Cette usine est devenue l'exemple type des efforts consentis par la Chine pour endiguer les infections. Le fondateur de Foxconn, Terry Gou, a récemment prévenu les autorités chinoises que les mesures strictes prises nuisent à la position de la Chine dans l'économie mondiale.

C'est le mois dernier que des cas de corona ont été enregistrés à Zhengzhou, notamment dans l'usine de Foxconn, aussi appelée iPhone City. Des membres du personnel ont ensuite quitté l'usine, parce qu'ils refusaient de partager des dortoirs avec d'autres personnes mises en quarantaine. Ils devaient aussi prester pas mal d'heures supplémentaires pour compenser les absences. A un moment donné, des échauffourées ont même éclaté entre des travailleurs et les agents de sécurité de l'usine.

En octobre, des milliers de membres du personnel ont fui l'usine en raison de pénuries alimentaires chroniques. Ces problèmes ont gravement impacté la production des iPhone. Foxconn fabrique à elle seule quelque septante pour cent des iPhone d'Apple, et l'usine de Zhengzhou produit la majorité des versions les plus chères, telles que les actuels iPhone 14 Pro et Pro Max.

