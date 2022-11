Une épidémie de coronavirus dans une usine de Foxconn située dans la ville chinoise de Zhenzhou pourrait avoir de graves conséquences pour Apple.

De nombreux membres du personnel ont quitté l'usine, où sont fabriqués les iPhones, pour ne pas se retrouver en quarantaine. En novembre, il se pourrait donc qu'un tiers de smartphones en moins soient fabriqués, selon des initiés qui se sont confiés à l'agence de presse Reuters.

L'usine de Zhenzhou, où travaillent 200.000 personnes habitant sur le site même, a été touchée la semaine dernière par une épidémie de coronavirus. Il était alors encore question d'un nombre relativement réduit de cas, mais la direction de l'usine a directement pris des mesures strictes. Certains membres du personnel se virent ainsi contraints de s'isoler dans les dortoirs, et l'entreprise Foxconn tenta de colmater les brèches en faisant travailler d'autres employés plus longtemps.

Les travailleurs refusèrent et décidèrent ce week-end de quitter l'usine en grand nombre. Ils rentrèrent pour la plupart chez eux dans des villages à proximité de Zhengzhou. Cela se traduit par des problèmes dans l'usine d'iPhones, où la production se réduit à présent.

Foxconn tente entre-temps de limiter la casse en faisant fabriquer davantage d'iPhones dans une autre usine située à Shenzhen. Foxconn produit en fait 70 pour cent de l'ensemble des iPhones à l'échelle mondiale. La fabrication des smartphones d'Apple représente tout juste un peu moins de la moitié du chiffre d'affaires de la firme taïwanaise.

Et en Australie, d'autres problèmes se manifestent pour Apple, puisqu'une bonne partie du personnel des Apple Stores est de nouveau en grève. Les employés revendiquent de meilleures conditions de travail que celles qu'Apple leur offrait jusqu'à présent.

Source: ANP

