Les troubles en cours dans la vaste usine d'iPhone située dans la ville chinoise de Zhengzhou risquent de se traduire pour Apple par une diminution de la production de quelque six millions d'iPhone Pro cette année. Voilà ce qu'annonce l'agence de presse Bloomberg sur base de sources proches du dossier.

Ce chiffre pourrait encore changer, mais cela dépend en grande partie de la rapidité avec laquelle Foxconn - le fournisseur taïwanais d'Apple qui exploite l'usine - remettra les ouvriers au travail.

Les troubles ont éclaté dans l'usine la semaine dernière à cause du mécontentement du personnel à propos du confinement, des salaires impayés et de la crainte de la propagation du coronavirus. Le ralentissement de la production menace de croître encore, si le confinement local persiste durant les prochaines semaines.

C'est dans cette usine qu'est fabriquée l'immense majorité des iPhone 14 Pro et Pro Max, deux modèles très populaires d'Apple. Il se pourrait que la pénurie soit compensée au cours de l'année prochaine.

Ce chiffre pourrait encore changer, mais cela dépend en grande partie de la rapidité avec laquelle Foxconn - le fournisseur taïwanais d'Apple qui exploite l'usine - remettra les ouvriers au travail.Les troubles ont éclaté dans l'usine la semaine dernière à cause du mécontentement du personnel à propos du confinement, des salaires impayés et de la crainte de la propagation du coronavirus. Le ralentissement de la production menace de croître encore, si le confinement local persiste durant les prochaines semaines.C'est dans cette usine qu'est fabriquée l'immense majorité des iPhone 14 Pro et Pro Max, deux modèles très populaires d'Apple. Il se pourrait que la pénurie soit compensée au cours de l'année prochaine.