Des utilisateurs signalent toute une série de problèmes causés par la toute dernière mise à jour pour Windows 10. L'update 'KB5001330' provoquerait des crashes ou refuserait tout simplement de s'installer.

Microsoft a sorti un nouveau patch (correctif) pour Windows 10. Il s'agit du patch KB5001330 pour la version 20H2/2004. Elle est obligatoire et corrige notamment cinq bugs de type 'zero-day'. Elle est en outre destinée à résoudre partiellement les problèmes d'une mise à jour précédente, à savoir le patch de mars qui rendait impossible la collaboration avec des imprimantes en réseau de certains utilisateurs.

Or il apparaît que la nouvelle mise à jour pose aussi des difficultés. Sur plusieurs forums et médias sociaux, des utilisateurs de Windows indiquent qu'ils n'ont pas pu l'installer. Chez certains, l'update aurait de nouveau généré des problèmes au niveau du rendu graphique des jeux vidéo. Quelques utilisateurs signalent que leur ordinateur se plante ou qu'il affiche un 'blue screen of death'. La solution consiste alors souvent à ramener l'ordinateur au statut précédant la mise à jour.

Autre problème: le retour d'un ancien bug qui rend difficile la connexion à l'ordinateur, après installation de la mise à jour. Pour certains utilisateurs, leur profil par défaut a disparu après l'installation, ce qui les contraint de se connecter via un compte hôte.

Que faire dans ce cas?

Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez toujours désinstaller le patch via les paramètres. Allez dans 'Update & Security', cherchez-y 'Windows Update' et dans l'historique des mises à jour, il vous est possible de cliquer sur KB5001330 et de le supprimer. Redémarrez ensuite l'ordinateur, et tout devrait alors rentrer dans l'ordre.

Les mises à jour pour Windows 10 se caractérisent par un historique passablement tumultueux. En mai de l'année dernière, Microsoft avait par exemple dû interrompre tout un temps le déploiement d'une update tant elle provoquait de problèmes.

Microsoft a sorti un nouveau patch (correctif) pour Windows 10. Il s'agit du patch KB5001330 pour la version 20H2/2004. Elle est obligatoire et corrige notamment cinq bugs de type 'zero-day'. Elle est en outre destinée à résoudre partiellement les problèmes d'une mise à jour précédente, à savoir le patch de mars qui rendait impossible la collaboration avec des imprimantes en réseau de certains utilisateurs.Or il apparaît que la nouvelle mise à jour pose aussi des difficultés. Sur plusieurs forums et médias sociaux, des utilisateurs de Windows indiquent qu'ils n'ont pas pu l'installer. Chez certains, l'update aurait de nouveau généré des problèmes au niveau du rendu graphique des jeux vidéo. Quelques utilisateurs signalent que leur ordinateur se plante ou qu'il affiche un 'blue screen of death'. La solution consiste alors souvent à ramener l'ordinateur au statut précédant la mise à jour.Autre problème: le retour d'un ancien bug qui rend difficile la connexion à l'ordinateur, après installation de la mise à jour. Pour certains utilisateurs, leur profil par défaut a disparu après l'installation, ce qui les contraint de se connecter via un compte hôte.Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez toujours désinstaller le patch via les paramètres. Allez dans 'Update & Security', cherchez-y 'Windows Update' et dans l'historique des mises à jour, il vous est possible de cliquer sur KB5001330 et de le supprimer. Redémarrez ensuite l'ordinateur, et tout devrait alors rentrer dans l'ordre.Les mises à jour pour Windows 10 se caractérisent par un historique passablement tumultueux. En mai de l'année dernière, Microsoft avait par exemple dû interrompre tout un temps le déploiement d'une update tant elle provoquait de problèmes.