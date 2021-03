Des mises à jour pour Windows 10 semblent provoquer des problèmes au système d'exploitation en cas d'utilisation d'une imprimante en réseau.

Il s'agit des mises à jour KB5000802 et KB5000808 envoyées cette semaine dans le cadre du Patch Tuesday de mars. C'est entre autres sur Reddit que des utilisateurs se plaignent d'un écran de crash bleu (BSOD), lorsqu'ils tentent d'utiliser une imprimante en réseau.

Concrètement, il est question d'une erreur dans win32kfull.sys avec le code APC_INDEX_MISMATCH. Elle se manifesterait entre autres sur les imprimantes de Ricoh, Kyocera et Dymo.

Provisoirement, il n'y a pas encore de solution, mais quiconque connaît des problèmes, peut désinstaller temporairement les mises à jour en question. Bleepingcomputer fait observer que KB5000802 n'était brièvement plus proposée, mais entre-temps, la mise à jour est de nouveau disponible et n'aurait, pas été adaptée, selon Bleepingcomputer. Le problème subsiste donc encore et toujours.

Il n'existe provisoirement pas d'autre explication, confirmation ou solution de la part de Microsoft pour les plantages. Mais il est donc conseillé de faire preuve de circonspection lors de l'utilisation d'une imprimante en réseau, d'attendre d'autres correctifs ou de les supprimer en cas de crash, s'ils sont déjà installés.

