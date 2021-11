Recovr, qui se concentre sur le suivi automatique des factures impayées pour les PME, souhaite s'étendre l'année prochaine en France, aux Pays-Bas et au Luxembourg

L'entreprise de Gerardo Drappa et de son fils Alessandro existe depuis 2018. En 2019, elle avait déjà récolté 300.000 euros. Et voici que viennent s'y ajouter 800.000 euros, à savoir un demi-million via un financement public et 300.000 via un business angel non nommément cité.

Recovr est spécialisée dans le suivi du retard de paiement des factures chez les PME. Elle a développé un logiciel basé 'cloud', qui centralise les factures et les données de paiement et suit l'acquittement des factures en recourant par exemple de manière automatisée à des avertissements, à des tempéraments et à des mises en demeure. Selon l'entreprise, le paiement des factures s'effectue de trente à cinquante pour cent mieux via sa plate-forme.

Lisez aussi: Starter de la semaine: Recovr suit vos factures impayées

Aujourd'hui, l'entreprise dessert quelque 200 PME en Belgique, ce qui représente 150 millions d'euros de montants facturés. Recovr occupe 14 personnes et ambitionne d'atteindre la vingtaine dans le courant de l'année prochaine.

L'entreprise de Gerardo Drappa et de son fils Alessandro existe depuis 2018. En 2019, elle avait déjà récolté 300.000 euros. Et voici que viennent s'y ajouter 800.000 euros, à savoir un demi-million via un financement public et 300.000 via un business angel non nommément cité.Recovr est spécialisée dans le suivi du retard de paiement des factures chez les PME. Elle a développé un logiciel basé 'cloud', qui centralise les factures et les données de paiement et suit l'acquittement des factures en recourant par exemple de manière automatisée à des avertissements, à des tempéraments et à des mises en demeure. Selon l'entreprise, le paiement des factures s'effectue de trente à cinquante pour cent mieux via sa plate-forme.Lisez aussi: Starter de la semaine: Recovr suit vos factures impayéesAujourd'hui, l'entreprise dessert quelque 200 PME en Belgique, ce qui représente 150 millions d'euros de montants facturés. Recovr occupe 14 personnes et ambitionne d'atteindre la vingtaine dans le courant de l'année prochaine.