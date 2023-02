Les collaborateurs de la Commission européenne ne sont plus autorisés à disposer de TikTok sur leurs appareils personnels ou leurs téléphones professionnels. Il s'agirait là d'une mesure de sécurité.

La Commission européenne impose cette interdiction pour des raisons de sécurité impliquant la plate-forme d'origine chinoise. Les collaborateurs doivent désinstaller l'appli vidéo de leurs téléphones professionnels, et s'ils utilisent des gadgets personnels dans le cadre de leur travail, ils doivent aussi en supprimer l'appli. S'ils ne veulent pas se passer de TikTok, ils se voient contraints de retirer leurs applis professionnelles de leur téléphone personnel (afin qu'elles ne se retrouvent pas toutes sur le même appareil). Voilà ce qu'a déclaré la Commission lors d'une conférence de presse. La règle entrera en vigueur le 15 mars, révèle Politico.

C'est la première fois que la Commission européenne interdit l'utilisation d'une appli sur ses appareils. L'appli vidéo, qui appartient à l'entreprise chinoise ByteDance, est depuis assez longtemps déjà dans la ligne de mire des autorités occidentales. Celles-ci craignent que Pékin n'ait accès aux données des utilisateurs occidentaux. La Chambre des Représentants américaine avait précédemment déjà interdit TikTok sur les téléphones de service des parlementaires et de leurs collaborateurs.

Canada

Cette semaine, le Canada a lui aussi annoncé qu'il entamait une enquête sur Tiktok. Il est question d'une enquête de confidentialité qui 'fait suite aux procès intentés aux Etats-Unis et au Canada, entre-temps jugés, et aux nombreux articles parus dans les médias', selon le commissaire en charge du respect de la vie privée. Les autorités canadiennes veulent vérifier si 'TikTok a obtenu l'autorisation de collecter, d'utiliser et de rendre publiques des informations personnelles'.

